Осужденный за сексуальное насилие над зеком тюремщик досрочно выйдет из колонии

Осужденный за сексуальное насилие над заключенным бывший заместитель начальника колонии №11 Оренбургской области Мурат Кумаров выйдет на свободу: суд удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом во вторник, 18 декабря, сообщает «Медиазона», подчеркивая, что решение суда еще не вступило в законную силу.

Как отмечается в сообщении, Кумаров в апреле 2017 года был приговорен к 5,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. По версии следствия, он снимал на камеру, как активисты (добровольные помощники тюремной администрации из числа осужденных) по его приказу подвергают сексуальному насилию провинившегося заключенного.

Издание отмечает, что потерпевший Алексей Иванов (имя изменено) вначале жаловался в надзорные органы на принуждение к тяжелому труду; после очередного обращения он был избит активистами и попал в больницу. Вернувшись из нее, Иванов попытался сбежать и успел пройти несколько десятков километров, прежде чем его схватили.

По версии следствия, после возвращения в колонию Иванов был помещен в штрафной изолятор (ШИЗО) по приказу Кумарова. Беглеца бросили на пол, раздели и позвали троих осужденных, которые стали его избивать.

В какой-то момент Кумаров, включив служебный видеорегистратор, приказал одному из заключенных совершить в отношении Иванова насильственные действия сексуального характера. Замначальника колонии позже объяснил потерпевшему, что это было сделано из-за его жалоб в надзорные органы.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору») и пункту «а» части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения») УК РФ. Позже Кумаров был также обвинен по части 3 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»).

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