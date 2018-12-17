Российские тюремщики отчитались о несуществующих комнатах для больных зеков

Сотрудников лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ) №8 управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по Владимирской области обвинили в фальсификации доказательств по гражданскому делу. Об этом в понедельник, 17 декабря, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Ирина Минина.

По словам Мининой, в сентябре 2018 года областная прокуратура через суд обязала руководство Киржачской колонии для больных туберкулезом выделить и оборудовать отдельные помещения для отпусков трудоустроенных осужденных, а также для встреч осужденных с адвокатами.

25 сентября представитель колонии отправил в суд фотографии оборудованных помещений, однако во время прокурорской проверки выяснилось, что фотографии фальсифицированы. При этом материалы для суда готовили три человека, но ни один из них не взял на себя ответственность за подделку.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 303 УК РФ («Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности»).

15 ноября сообщалось, что в суд направлено дело в отношении бывшего начальника отряда исправительной колонии №2 (ИК-2) УФСИН России по Рязанской области. По данным следствия, обвиняемый брал взятки за освобождение заключенных по УДО.

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