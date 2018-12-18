Глава «Открытия» решил поговорить в узком кругу

Председатель правления и член совета директоров финансовой корпорации «Открытие», председатель совета директоров Бинбанка Михаил Задорнов проведет деловой разговор с членами Московского столичного клуба. Об этом говорится в анонсе на сайте клуба.

Встреча пройдет в закрытом режиме — только для членов Московского столичного клуба и их друзей. Зарегистрироваться на мероприятие опять же могут только члены клуба. Мероприятие пройдет в Центральном доме литераторов — традиционном месте сбора членов Московского столичного клуба. Диалог с Михаилом Задорновым непосредственно пройдет в Дубовом зале, сбор гостей намечен на 19:00.

Михаил Задорнов — известный политический деятель и финансист, бывший министр финансов России, этот пост он занимал с 20 ноября 1997 года по 25 мая 1999-го. Задорнов считается одним из создателей движения «Яблоко» в 1993 году, которое позже было преобразовано в одноименную политическую партию.

С 2005 года Задорнов работал в ВТБ24, где занимал пост президента-председателя правления розничной «дочки» госбанка. С 22 декабря 2017 года он возглавляет ФК «Октрытие», а также Бинбанк. Задорнов должен объединить два банка, которые были признаны проблемными и вывести их на окупаемость, чтобы Банк России, который владеет финансовыми организациями через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), впоследствии мог его продать.

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