Водитель Гусмана обвинил замглавреда «Эха Москвы» в нападении

Водитель заместителя директора ТАСС Михаила Гусмана рассказал о своей версии инцидента с участием замглавреда «Эха Москвы» Сергея Бунтмана. Его слова приводит «Говорит Москва».

По словам мужчины, имя которого не называется, он не нападал на Бунтмана, а сам стал жертвой его агрессии. «Он был в неадекватном состоянии, две женщины его держали. После этого он облокотился на мою машину. Я открыл окошко, попросил отойти. После этого он начал кидаться на меня, они — его оттаскивать. Он пытался меня побить», — утверждает водитель.

Он уверяет, что не выходил из машины, а просто открыл дверь, встал на подножку, после чего вернулся обратно в водительское кресло. После того как Бунтмана оттащили, он «орал благим матом», а через 10 минут уехал. Угрозу оружием мужчина отрицает. «Такого не было. У меня нет пистолета», — заявил он.

Ранее спутница Бунтмана Лидия Скрябина рассказала, что после празднования дня рождения главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова у ресторана «Шинок» на них напал вооруженный водитель. По ее словам, его не устроило, что Бунтман задел его черный Range Rover пальто. «Из машины неожиданно выскочил, оскорбленный тем, что мы слишком близко "притерлись" к его машине, водитель, отбросил меня в сторону, схватил Сережу за воротник и приставил к его голове пистолет», — описывала произошедшее Скрябина.

Позже выяснилось, что черный Range Rover, который успела сфотографировать Скрябина, принадлежит Гусману.

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