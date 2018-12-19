Советские кинотеатры станут современными центрами досуга

39 советских кинотеатров, построенных в 30-80-е годы XX века в разных округах Москвы, будут перестроены в районные центры. По задумке создателей, они станут точками притяжения в спальных районах столицы и торговыми центрами нового типа. В перестроенных кинотеатрах откроется 25 салонов мобильного оператора Tele2 в необычном формате, сообщил представитель оператора.

Проект реализует ADG group, которая приобрела 39 зданий одним пакетом в конце 2014 года за 9,6 миллиарда рублей. Многие из советских кинотеатров обветшали и не используются по назначению. Среди них «Витязь», «Таллинн», «Орбита», «Киргизия» и еще 35 устаревших зданий в разных районах столицы. Большинство кинотеатров снесут, исключение составляют «Родина» и «Звездный», для которых разработан индивидуальный проект реставрации. Сеть районных центров должна воссоздать культурно-развлекательную функцию советских кинотеатров в новом современном формате.

Над проектом сети районных центров работали ведущие мировые архитекторы и дизайнеры. Это, в том числе, английское архитектурное бюро Аманды Левит, преемницы легендарной Захи Хадид. Для обновленных кинотеатров характерен единый стиль: фасад зданий состоит из стеклянных панелей и керамических пластин. Центры имеют эксплуатируемые крыши, где будут разбиты сады. При этом создатели стремятся обеспечить преемственность между прошлым и будущим. Одна из идей — не только сохранить названия кинотеатров, но и использовать на крышах зданий советский леттеринг.

По задумке оператора проекта, районные центры должны стать альтернативой крупным торговым комплексам, расположенным вблизи от центральных станций метро. ADG group сразу заявила о намерении превратить их в общественные центры и восстановить историческую функцию кинотеатра, как культурного ядра московского района. Их посетители смогут не просто сходить в кино, но посетить лекцию об искусстве или кулинарный мастер-класс, заняться йогой или французским языком, купить экотовары и зайти в интерактивный салон связи. Из кинотеатров они превратятся в smart-центры и будут предлагать клиентам услуги, нетипичные для традиционных торговых комплексов.

Для проекта ADG group искала партнеров с гибкими концепциями. Например, спортивный магазин помимо продажи спорттоваров должен проводить тренировки. Часть площадей будет отведена под услуги местных районных предпринимателей — начинающего дизайнера одежды или владельца блинной. Если речь идет о салоне связи, то его функции не могут сводиться к продаже SIM-карт и аксессуаров. Это должна быть высокотехнологичная и интерактивная точка, которая проводит развлекательные и даже образовательные мероприятия для посетителей.

«Для сети районных центров мы ищем сильных партнеров, готовых адаптировать привычные бизнес-форматы к запросам и потребностям современных москвичей», — говорит Максим Карбасникофф, руководитель коммерческой дирекции ADG group. «Новый высокотехнологичный формат Tele2 идеально вписывается в концепцию и цель проекта: привнести качество, инновации и новый уровень комфорта в шаговой доступности от мест, где живут люди», — говорит он.

Оператор мобильной связи Tele2 откроет в реконструированных кинотеатрах более 25 салонов связи. Запуск первой такой точки состоится в 2019 году. Новый формат монобрендового салона оператора будет сочетать в себе высокотехнологичную точку продаж, интерактивную зону и event-площадку. Посетители смогут легко найти и выбрать нужный товар, используя smart-витрины и «умные» системы навигации.

«Наши технологичные салоны в новых районных центрах развивают идею нестандартных форматов в рознице. VR-зоны позволят взаимодействовать с посетителями в интерактивной форме и геймифицировать покупку. Дисплеи и широкоформатные экраны помогут проводить в салонах презентации и другие мероприятия», — объясняет директор макрорегиона «Москва» Tele2 Игорь Жижикин. «У Tele2 есть опыт внедрения необычных форматов в розничной сети. Успешный проект с Cofix показал, что в подобных точках трафик в 4 раза превышает средние значения по столичным салонам связи. При этом продажи SIM-карт увеличиваются в полтора раза по сравнению с обычным форматом», — говорит он.

В мае 2017 года Tele2 совместно с Cofix открыла первую в России digital-кофейню — торговую точку, на территории которой расположены одновременно салон связи и кафе. Сегодня в Москве работает 15 digital-кофеен проекта.