Экономика
 
Последние новости
Раскрыты детали гибели воевавшего за ЛНР россиянина в украинской тюрьме
Кардашьян захотела быть красивой и опозорилась
Добыча биткоина стала убыточной
Российский МИД поставил Пашиняна в тупик
Руководство Сухопутных войск России собралось в Москве
Россиянин сел за побег от воображаемых полицейских
Помощник Путина предупредил об угрозе невыполнения майских указов
Белорусам запретили молиться в храмах новой украинской церкви
ФСБ поймала в Крыму экстремиста с 12 килограммами тротила
Студенты рассказали об унижениях ингушей и чеченцев из московского общежития
Новости партнеров

Советские кинотеатры станут современными центрами досуга

Перейти в «Мою Ленту»

39 советских кинотеатров, построенных в 30-80-е годы XX века в разных округах Москвы, будут перестроены в районные центры. По задумке создателей, они станут точками притяжения в спальных районах столицы и торговыми центрами нового типа. В перестроенных кинотеатрах откроется 25 салонов мобильного оператора Tele2 в необычном формате, сообщил представитель оператора.

Проект реализует ADG group, которая приобрела 39 зданий одним пакетом в конце 2014 года за 9,6 миллиарда рублей. Многие из советских кинотеатров обветшали и не используются по назначению. Среди них «Витязь», «Таллинн», «Орбита», «Киргизия» и еще 35 устаревших зданий в разных районах столицы. Большинство кинотеатров снесут, исключение составляют «Родина» и «Звездный», для которых разработан индивидуальный проект реставрации. Сеть районных центров должна воссоздать культурно-развлекательную функцию советских кинотеатров в новом современном формате.

Над проектом сети районных центров работали ведущие мировые архитекторы и дизайнеры. Это, в том числе, английское архитектурное бюро Аманды Левит, преемницы легендарной Захи Хадид. Для обновленных кинотеатров характерен единый стиль: фасад зданий состоит из стеклянных панелей и керамических пластин. Центры имеют эксплуатируемые крыши, где будут разбиты сады. При этом создатели стремятся обеспечить преемственность между прошлым и будущим. Одна из идей — не только сохранить названия кинотеатров, но и использовать на крышах зданий советский леттеринг.

По задумке оператора проекта, районные центры должны стать альтернативой крупным торговым комплексам, расположенным вблизи от центральных станций метро. ADG group сразу заявила о намерении превратить их в общественные центры и восстановить историческую функцию кинотеатра, как культурного ядра московского района. Их посетители смогут не просто сходить в кино, но посетить лекцию об искусстве или кулинарный мастер-класс, заняться йогой или французским языком, купить экотовары и зайти в интерактивный салон связи. Из кинотеатров они превратятся в smart-центры и будут предлагать клиентам услуги, нетипичные для традиционных торговых комплексов.

Для проекта ADG group искала партнеров с гибкими концепциями. Например, спортивный магазин помимо продажи спорттоваров должен проводить тренировки. Часть площадей будет отведена под услуги местных районных предпринимателей — начинающего дизайнера одежды или владельца блинной. Если речь идет о салоне связи, то его функции не могут сводиться к продаже SIM-карт и аксессуаров. Это должна быть высокотехнологичная и интерактивная точка, которая проводит развлекательные и даже образовательные мероприятия для посетителей.

«Для сети районных центров мы ищем сильных партнеров, готовых адаптировать привычные бизнес-форматы к запросам и потребностям современных москвичей», — говорит Максим Карбасникофф, руководитель коммерческой дирекции ADG group. «Новый высокотехнологичный формат Tele2 идеально вписывается в концепцию и цель проекта: привнести качество, инновации и новый уровень комфорта в шаговой доступности от мест, где живут люди», — говорит он.

Оператор мобильной связи Tele2 откроет в реконструированных кинотеатрах более 25 салонов связи. Запуск первой такой точки состоится в 2019 году. Новый формат монобрендового салона оператора будет сочетать в себе высокотехнологичную точку продаж, интерактивную зону и event-площадку. Посетители смогут легко найти и выбрать нужный товар, используя smart-витрины и «умные» системы навигации.

«Наши технологичные салоны в новых районных центрах развивают идею нестандартных форматов в рознице. VR-зоны позволят взаимодействовать с посетителями в интерактивной форме и геймифицировать покупку. Дисплеи и широкоформатные экраны помогут проводить в салонах презентации и другие мероприятия», — объясняет директор макрорегиона «Москва» Tele2 Игорь Жижикин. «У Tele2 есть опыт внедрения необычных форматов в розничной сети. Успешный проект с Cofix показал, что в подобных точках трафик в 4 раза превышает средние значения по столичным салонам связи. При этом продажи SIM-карт увеличиваются в полтора раза по сравнению с обычным форматом», — говорит он.

В мае 2017 года Tele2 совместно с Cofix открыла первую в России digital-кофейню — торговую точку, на территории которой расположены одновременно салон связи и кафе. Сегодня в Москве работает 15 digital-кофеен проекта.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Администрация одного из районов Нижнего Новгорода поздравила граждан с ошибками
Подсчитано потраченное россиянами время на просмотр сериалов
В сети разоблачили самые популярные страхи жителей планеты
Другие материалы рубрики
Экономика00:0118 декабря

Поднять целину

Россия хочет освоить гектары земли. Почему пример надо брать с Канады?
17:20Сегодня

Президент Казахстана наградил Усманова орденом Дружбы І степени

20:00Сегодня

Украина смогла избежать российских проблем

20:27Сегодня

Помощник Путина предупредил об угрозе невыполнения майских указов

Экономика17:26Сегодня

Спецоперация «Биткоин»

Как американские спецслужбы утеряли контроль над криптой
13:0918 декабря

Глава «Открытия» решил поговорить в узком кругу

18:02Сегодня

России не дали в долг

19:33Сегодня

Рубль снова просел

Экономика14:34Сегодня

Ставка на соучастие

Корпоративная благотворительность меняет подход
17:59Сегодня

Реальные доходы россиян снова упали

16:51Сегодня

Российский регион оказался на грани банкротства

15:5217 декабря

«Газпром нефть» создала мобильное приложение для онлайн-оплаты топлива

Россия
«Главное, чтобы никто не слышал этих писков и визгов»
Врачей роддома обвинили в убийстве младенца ради статистики
В России появился закон о защите животных
Теперь у них есть права. Что это означает?
«Чувствую, меня тошнит, перед глазами все плывет»
Врач из Крыма боролась за права пациентов. За это ее сделали уборщицей
«Чем реже болезнь — тем она дороже»
Тысячи россиян страдают редкими заболеваниями. Но получить лечение могут не все
«Оно появляется, когда гаснет свет»
Кто и зачем возвращает жизнь в заброшенные российские кинотеатры
«Все у нас хорошо, но дальше так жить нельзя»
Сочная отбивная, макарошки и *** без соли — главные цитаты 2018 года
Студенты рассказали об унижениях ингушей и чеченцев из московского общежития
Все материалы
Мир
«Мы можем помочь наладить отношения с США»
Израильский политик о дружбе с Россией, террористах и Сирии
США объявили об уходе из Сирии
В США обеспокоились победой России в Сирии после вывода американских войск
Трамп объявил о победе над ИГ в Сирии
Россия рассказала о причине признания Бутиной
США задумались о выводе военных из Сирии
Солдаты Европы
Евросоюзу нужна своя армия. Потеснит ли она НАТО?
Все материалы
Бывший СССР
Александр ЛукашенкоЗаймутся делом
Лукашенко выбьет деньги из безработных. Они заплатят больше за газ и воду
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
Маленькая революционная страна
Армяне прогнали старую власть и выбрали новую. Но остались с прежними проблемами
Воевавший в Донбассе россиянин скончался в украинской тюрьме
Российский МИД поставил Пашиняна в тупик
Первый президент Украины рассказал о быстрой кончине России
Белорусам запретили молиться в храмах новой украинской церкви
Все материалы
Экономика
Поднять целину
Россия хочет освоить гектары земли. Почему пример надо брать с Канады?
Спецоперация «Биткоин»
Как американские спецслужбы утеряли контроль над криптой
«В следующие пять лет будет взрыв чрезвычайных ситуаций»
Единственный способ избежать катастрофы — переход на метод альткотельной
Советские кинотеатры станут современными центрами досуга
Украина смогла избежать российских проблем
Помощник Путина предупредил об угрозе невыполнения майских указов
России не дали в долг
Все материалы
Силовые структуры
Солдат неудачи
Он воевал в Донбассе, любил Гитлера и продавал наркотики. Теперь его ждет тюрьма
«Ты что, мразь, жив еще?»
Сотрудники ФСБ годами держали в страхе нефтяную столицу России
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Россиянин сел за побег от воображаемых полицейских
Коллега держала дознавательницу из Уфы во время изнасилования
ФСБ поймала в Крыму экстремиста с 12 килограммами тротила
Российский школьник напал на сверстника с канцелярским ножом
Все материалы
Наука и техника
«От неандертальцев мы унаследовали аллергию и шизофрению»
Почему наши предки выжили и захватили всю планету
Остановите Землю!
Осьминоги под экстази, скрещивание овцы с человеком и другие дикие открытия года
Пристегните шары
Государственные перевороты, климатическое оружие и турбо-коровы: Just Cause 4
Выявлена загадочная причина климатической катастрофы
Потрошение «Союза МС-09» прошло «наугад»
«Юрию Долгорукому» нашли мишени в США
В США показали «российскую базу» в Венесуэле
Все материалы
Спорт
Алина ЗагитоваНакатят по полной
Загитова и Медведева встретятся впервые в сезоне. Чемпионат России будет жарким
Загитова пропустила тренировку перед чемпионатом России
Футболист отправил судью в нокаут за красную карточку
Российский футбол остался без Мутко
40-летний Дацюк захотел в НХЛ
Медведева соскучилась по России
Партнерский материал
Пушки к бою
«Арсенал» и «Тоттенхэм» сойдутся в лондонском дерби. На что поставить?
Все материалы
Культура
Черные короли
Обратная сторона Нью-Йорка на снимках афроамериканского фотографа
Ну и ню
Обнаженное тело на снимках Хельмута Ньютона и Дэвида Линча
Синдром отмены
Посадки рэперов, запреты фильмов и фейковые изнасилования: главные скандалы года
Обвинившей Джонни Деппа в насилии актрисе угрожали убийством и крахом карьеры
Лидер Rammstein переоделся в костюм японской школьницы и проклял алгебру
Запашных заподозрили в отмывании государственных денег
Лауреат Пулитцеровской премии посоветовала читателям антисемитскую книгу
Все материалы
Интернет и СМИ
Как работал, так и заработал
Счастье в СССР показали американцам. Советскому человеку рассказать о нем забыли
Обруганный и зашуганный Соловьевым поляк ответил на угрозы ведущего
«Меня могут застрелить»
Дети калечат родителей, девушки оголяются перед геймерами. Все ради этой игры
Секрет «самых успешных людей в мире» взбесил пользователей сети
Соловьев наорал на поляка в своем шоу и пригрозил «врезать по башке»
На заместителя главреда «Эха Москвы» напал мужчина с пистолетом
Умерла легенда американской журналистики
Все материалы
Ценности
Дефилейная часть
Скандалы, интриги, увольнения: как дизайнеры портят себе карьеру
Куда там волхвам!
Гид по подаркам: ценные вещи для дорогих людей
Цари горы
Дворцы над облаками и «половина богатства мира». Как жили Далай-ламы
В Нью-Йорке обанкротился легендарный русский ресторан
Российских знаменитостей обманом заставляли покупать подделки
Покупатели ополчились на бренд из-за тел моделей
Полиция занялась делом о критике платья «Мисс Вселенной»
Все материалы
Путешествия
Господи, спаси
Ведьмы, Иисус и нищета. Как и чем живет народ Ганы?
Спустились с ковчега
От черного туфа к зеленому винограду — сокровища Армении
«Казалось, она зайдет в мою комнату с ножом»
Россиянка съездила в Англию и столкнулась с яростью деревенских британцев
Неудачная посадка самолета в экстремальных погодных условиях попала на видео
Замерзший на Колыме испанец высказал мнение о россиянах
Пензенский аэропорт вознамерились назвать в честь любимого писателя Путина
Пассажир самолета назвал соседку «куском сала» и поплатился
Все материалы
Из жизни
Сьюзи ГудоллГонка безумцев
Они мечтали обогнуть Землю и разбогатеть. Один сошел с ума, другой пошел ко дну
Отдых строгого режима
У них так много работы, что они прячутся в тюрьме. И платят за это
Красота и джаз
Кто такая новая «Мисс Вселенная» и чем она живет
«Самый популярный в мире» донор спермы рассказал о своей жизни
Хищники растерзали добычу перед камерой
Старик после смерти оставил соседской девочке подарки на годы вперед
Полиция разбудила найденный в мусорном мешке «труп»
Все материалы
Установите это немедленно!
Десять современных технологий в автомобиле, которые здорово облегчают нам жизнь
Тачки 2
Самые чудные автомобили самой странной гоночной серии мира — вторая часть
Porsche для бедных
Бюджетное купе, универсал и другие безумные версии нового Porsche 911
Лучшие двигатели года
Пикапы против электромобилей — неожиданные итоги конкурса 2018 года
Jaguar начал продажи в России 400-сильного электрокроссовера
Toyota дала послушать двигатель новой «Супры»
Porsche Boxster и Cayman получили драйверские версии
Все материалы
Дом
Была не была
Дешевая ипотека в России появилась и стремительно исчезла. Чего ждать теперь?
Золото партии
Квартиры в хрущевках стремительно дорожают. Есть ли смысл их покупать?
Восемнадцать плюс
В Москве есть квартиры дешевле 20 тысяч в месяц. Где и как их искать?
Родным Осина перекрыли доступ к его имуществу
Москва вошла в топ городов Европы с самыми дорогими офисами
«Яндекс» задумал дорогостоящий переезд
Ипотека ушла в минус
Все материалы