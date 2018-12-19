Голливудская актриса снялась с молокоотсосом на груди

Канадская киноактриса и молодая мать Рейчел Макадамс приняла участие в фотосессии для модного журнала Girls. Girls. Girls. Один из снимков появился в Instagram-аккаунте автора — фотографа Клэр Ротштейн (Claire Rothstein).

На фотографии актриса позирует в клетчатом пиджаке итальянского модного дома Versace и в бриллиантовом ожерелье Bvlgari. Из-под расстегнутого пиджака Макадамс виден черный топ и два молокоотсоса на груди.

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В описании к публикации Ротштейн выразила восхищение Макадамс, которая является матерью шестимесячного ребенка, и рассказала, что идея фотографии принадлежит именно ей.

В сентябре модель Валерия Гарсия вышла на подиум с молокоотсосом во время показа на Неделе моды в Лондоне. Гарсия демонстрировала черный брючный костюм и кружевной бюстгальтер дизайнера Марты Якубовски, которые вошли в коллекцию весна-лето 2019. Внутри топа модель, в июне родившая второго ребенка, пронесла беззвучное устройство для сцеживая молока Elvie Pump.

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