В московском онкоцентре рассказали о прошлом и будущем неопознанных тел

Найденные в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии (НМИЦ) имени Н.Н. Блохина тела четырех людей, скончавшихся несколько лет назад, не были востребованы родственниками. Об этом в среду, 19 декабря, «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

«В связи с длительной невостребованностью родственниками четырех трупов было принято решение об их передаче в правоохранительные органы в соответствии с законодательством РФ», — рассказали сотрудники онкоцентра.

Ранее в медучреждении опровергали информацию об обнаружении мумифицированных тел людей.

В главном следственном управлении Следственного комитета России уточнили, что тела были обнаружены вечером 17 декабря сотрудниками НМИЦ после инвентаризации. В трех деревянных ящиках в холодильной камере находились четыре мумифицированных тела и секретированная нижняя конечность человека. Предположительно, смерть наступила более 10 лет назад. Следователи проводят проверку.

19 декабря стало известно о том, что в морге НМИЦ были найдены неопознанные тела.

НМИЦ имени Н.Н. Блохина — одно из крупнейших в мире учреждений соответствующего профиля и находится в непосредственном подчинении Министерства здравоохранения России. В его состав входят пять институтов: НИИ клинической онкологии, НИИ детской онкологии и гематологии, НИИ клинической и экспериментальной радиологии, НИИ экспериментальной диагностики и терапии опухолей и НИИ канцерогенеза.

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