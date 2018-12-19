Московский онкоцентр прокомментировал информацию о неопознанных телах

Данные об обнаружении в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии (НМИЦ) имени Н.Н. Блохина тел людей, скончавшихся несколько лет тому назад, не соответствуют действительности. Об этом в среду, 19 декабря, РИА Новости сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

«Мы опровергаем эту информацию», — заявили в онкоцентре.

В главном следственном управлении Следственного комитета России (СКР) сообщили, что тела были найдены вечером 17 декабря сотрудниками НМИЦ после инвентаризации.

«В холодильной камере обнаружены три деревянных ящика, в которых находились четыре мумифицированных тела и секретированная нижняя конечность человека. Предположительная давность наступления смерти — более 10 лет назад», — рассказала старший помощник руководителя московского главка СКР Юлия Иванова. Следователи проводят проверку.

19 декабря стало известно о том, что в морге НМИЦ найдены неопознанные тела. Сообщалось, что личности покойных пытаются установить.

НМИЦ имени Н.Н. Блохина — одно из крупнейших в мире учреждений соответствующего профиля и находится в непосредственном подчинении Министерства здравоохранения России. В его состав входят пять институтов: НИИ клинической онкологии, НИИ детской онкологии и гематологии, НИИ клинической и экспериментальной радиологии, НИИ экспериментальной диагностики и терапии опухолей и НИИ канцерогенеза.

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