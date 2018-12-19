В московском онкоцентре нашли неопознанные тела

В столичном Национальном медицинском исследовательском центре онкологии (НМИЦ) имени Н. Н. Блохина обнаружили тела людей, скончавшихся несколько лет тому назад. Об этом в среду, 19 декабря, ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Они находились в морге медучреждения, личности покойных сейчас пытаются установить», — рассказал собеседник агентства.

Следственный комитет России по Москве проводит проверку по этому факту.

НМИЦ является одним из крупнейших в мире учреждений профиля и находится в непосредственном подчинении Министерства здравоохранения России. В его состав входят пять институтов: НИИ клинической онкологии, НИИ детской онкологии и гематологии, НИИ клинической и экспериментальной радиологии, НИИ экспериментальной диагностики и терапии опухолей и НИИ канцерогенеза.

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