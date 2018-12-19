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Ведущий столкнулся с «худшим гостем на свете» и велел ему заткнуться

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Видео: metro.co.uk

Ведущий телешоу «Доброе утро, Британия» Пирс Морган (Piers Morgan) велел «заткнуться» модели Ричарду Холту (Richard Holt) во время разговора об объективации. Морган назвал его «худшим гостем» из всех существующих. На эпизод обратило внимание издание Metro.

Поводом для беседы стала праздничная реклама с пожилым мужчиной-моделью, торс которого был оголен. Обсуждать рекламу, помимо Холта, пригласили журналистку Гарриет Минтер (Harriet Minter). Холт выразил мнение, что ничего плохого в такой рекламе нет, Минтер настаивала на том, что объективация вредна. «Извините, я потерял волю к жизни, пока вы говорили», — отреагировал он на речь журналистки.

«Большинство мужчин любят, когда их объективируют в любом возрасте. Не понимаю, в чем проблема», — сказал гость.

Незадолго до этого он желчно отреагировал на вопрос соведущей Моргана Сюзанны Рид (Susanna Reid), попытавшейся узнать его возраст. Она спросила, «не за 50 ли ему». «Мне за сорок, спасибо, что спросили», — возразил он.

Когда Пирс пытался задать Минтер дополнительный вопрос, Холт его перебил, заявив, что тот так кричит, что он хочет присоединиться к Гарриет. Ведущий несколько раз подряд посоветовал ему закрыть рот.

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