Киллера из «банды ФСБ» посадили на 24 года

Уральский окружной военный суд приговорил к 24 годам колонии строгого режима первого члена «банды ФСБ». Об этом в четверг, 20 декабря, сообщает РИА Новости.

Алексея Короткова признали виновным в семи убийствах, совершенных в составе банды, и 13 особо тяжких преступлениях.

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Уголовное дело в отношении членов организованной преступной группировки (ОПГ), куда входил бывший лейтенант ФСБ Коротков, было возбуждено в июле 2017 года. По версии следствия, в период с 2008 по 2016 год обвиняемые совершили серию убийств, в том числе, заказных. Их жертвами становились обнальщики, бизнесмены, таксисты и случайные люди.

В зависимости от роли в ОПГ обвиняемым инкриминируются статьи 105 («Убийство»), 162 («Разбой»), 213 («Хулиганство») и 126 («Похищение человека»)

По данным следствия, помимо Короткова в банду входили прапорщик ФСБ Евгений Гладких, тренер ФСБ по самбо Александр Кобылин и безработный Сергей Синяков. Остальные участники банды либо погибли в СИЗО, либо ожидают суда, либо скрываются от закона.

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