JTI вошла в число крупнейших компаний в России

Четыре авторитетных исследовательских и рейтинговых агентства: исследовательская компания Nielsen, российское рейтинговое агентство «Эксперт РА», аналитический центр «Эксперт» и журнал Forbes, — отметили JTI, ведущего производителя табачных изделий в России, как одну из крупнейших компаний на отечественном рынке. Это следует из пресс-релиза компании. Социальные проекты JTI и достижения в области HR-практик были также отмечены специальным дипломом конкурса «Лидеры корпоративной благотворительности» и статусом «Лучшего работодателя» по версии международного института лучших работодателей Top Employer.

В июле этого года компания JTI возглавила список крупнейших компаний российского рынка товаров повседневного спроса (FMCG) по объему продаж в денежном выражении. Исследование основано на результатах аудита розничной торговли, проводимого аналитическим агентством Nielsen, и отражает фактические продажи более чем 200 категорий товаров повседневного спроса в России за 2017 год. В 2018 году JTI также вошла в тройку лидеров в ежегодном рейтинге Forbes «50 крупнейших иностранных компаний» с выручкой 289 миллиардов рублей. Компания поднялась сразу на две строчки, заняв второе место в общем списке участников рэнкинга и первое среди производителей табачной продукции и компаний FMCG-сектора в целом. В списке «600 крупнейших российских компаний» по версии ведущего рейтингового бюро «Эксперт РА» и «400 крупнейших компаний», подготовленном журналом «Эксперт» совместно с Аналитическим центром «Эксперт» JTI поднялась на три строчки и занимает 42 место.

«Одновременное появление JTI в лидерах ряда авторитетных корпоративных рейтингов является для нас свидетельством признания компании одним из лидеров российского делового сообщества, — комментирует новость вице-президент JTI по корпоративным отношениям и коммуникациям в России Сергей Головко. — В 2107 году JTI обеспечила более одного процента доходов российского бюджета, став крупнейшим налогоплательщиком после компаний нефтегазового сектора. Российский рынок остается одним из ключевых для бизнеса JTI, что мы еще раз подтвердили приобретением "Донского табака" в 2018 году».