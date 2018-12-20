В Чечне нашелся двойник Нурмагомедова

Житель Чеченской республики Азиз Нуриев стал двойником бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова и поставил цель встретиться с ним. О 18-летнем юноше пишет «Комсомольская правда».

Нуриев родился в том же районе Дагестана, что и Нурмагомедов. Нуриев, пишут журналисты, не подозревал о сходстве с бойцом, пока не подстригся. Потом пользователи Instagram стали оставлять под его постами комментарии и удивляться тому, насколько сильно он напоминает Нурмагомедова.

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После этого Нуриев удалил все старые посты и решил встретиться со спортсменом. Сейчас на его страницу в Instagram подписано 13 тысяч пользователей.

Нурмагомедов родился в селении Сильди, там же начал тренироваться под руководством своего отца Абдулманапа. В ноябре вышла его автобиография, в которой боец рассказал о детских разборках и драках.

Сейчас Нурмагомедов — чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. 6 октября он защитил свой пояс, победив ирландца Конора Макгрегора. После того, как судья остановил бой, в октагоне вспыхнула массовая драка с участием обоих спортсменов. Из-за этого над Нурмагомедовым и Макгрегором нависла угроза дисквалификации.

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