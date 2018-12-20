В cети появился трейлер новых «Людей в черном»

В сети появился трейлер фильма «Люди в черном: Интернэшнл». Ролик опубликован на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment.

На видео можно увидеть Тессу Томпсон, Криса Хемсворта, Лиама Нисона и Эмму Томпсон. В картине не появится актер Уилл Смит, который исполнял одну из главных ролей в трех предыдущих частях фантастического боевика. Режиссером нового фильма стал Феликс Гэри Грей, известный по таким работам, как «Переговорщик», «Вызов» и «Ограбление по-итальянски».

В трейлере героиня Тессы Томпсон приходит в секретную организацию и заявляет о своем желании стать агентом. Облачившись в черный костюм, она вместе с сообщниками охотится на монстров, дерется с противниками и стреляет из оружия.

Премьера новых «Людей в черном» состоится в мае 2019 года. В российский прокат картина выйдет месяцем позднее.

Первая часть «Людей в черном» с Уиллом Смитом и Томми Ли Джонсом вышла в 1997 году и пользовалась большим успехом по всему миру. Фильм получил рейтинг 92 процента на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes.

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