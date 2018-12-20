Названы самые безумные требования богатых туристов в отеле

Владелица люксового австралийского апарт-отеля Luxico Александра Ормеонд (Alexandra Ormeond) рассказала о самых безумных требованиях богатых путешественников. Об этом сообщает Daily Mail.

«Каждое утро на протяжении двух недель наши гости просили консьержа ездить в определенную кондитерскую, чтобы купить всего один круассан, — вспоминает Ормеонд. — Затем сотрудник должен был пересечь весь город, чтобы купить рогалик в другой кондитерской». При этом, туристы требовали упаковать заказ в красную сумку, которую они оставляли у порога жилья.

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По словам женщины, однажды их апарт-отель посетила рок-звезда и попросила убрать три кровати из дома, рассчитанного на пятерых отдыхающих, чтобы освободить место для одежды и обуви.

Еще один путешественник запросил заполнить весь мини-бар бутылками вина исключительно года его рождения. «В итоге получился самый дорогой мини-бар в мире», — заявила Ормеонд.

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