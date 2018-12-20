Куба передумала менять конституцию в поддержку гей-браков

Власти Кубы приняли решение не встраивать в новый проект конституции основания для поддержки однополых браков. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что правительство отозвало поправку, которая бы позволила кубинцам заключать однополые браки. В частности, правозащитники настаивали, чтобы формулировка о браке как «союзе между мужчиной и женщиной» заменили на «союз двух лиц». Так, появилось определение, что брак — это «союз двух лиц с равными правами и обязанностями».

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Предложение изменить конституцию в поддержку гей-браков привело к началу протестов на Кубе. Местные СМИ писали, что кубинцы сделали 192 тысячи замечаний к этой инициативе, и большинство из них требовало ее отменить.

В июле сообщалось, что новый проект конституции Кубы предусматривает возможность заключения однополых браков. Представляя депутатам проект нового основного закона, секретарь Госсовета Кубы отмечал, что гей-браки легализованы более чем в 20 странах.

Представители ЛГБТ-сообщества долгое время подвергались гонениям и дискриминации на Кубе. В 2010 году 84-летний Фидель Кастро принес свои извинения и признал эти действия несправедливыми. Самым ярым защитником прав сексуальных меньшинств в стране стала дочь бывшего кубинского лидера Рауля Кастро Мариэла.

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