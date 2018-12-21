Падение самолета с миллионерами сняли изнутри

Сын британского миллионера сфотографировал последние минуты полета из иллюминатора перед тем, как самолет потерпел крушение. В результате случившегося погибли все шесть человек, находившиеся на борту. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в конце декабря 2017 года, однако снимки с камеры удалось заполучить только сейчас. На них видно, как самолет пролетает над рекой Хоксбери в Австралии и приближается к воде.

По фотографиям полиции удалось частично восстановить картину происходящего. Оказалось, что гидросамолет следовал к популярному туристическому пляжу Роуз Бей, но свернул с привычного маршрута и упал в реку. Следователи предполагают, что пилот отвлекся или просто потерял курс. Также полиция проверяет информацию о состоянии его здоровья.

В момент крушения в самолете находился 44-летний британский миллионер Ричард Казинс, четверо членов его семьи и пилот Гарет Морган.

В декабре в США разбился легкомоторный самолет. Он упал на футбольное поле в парке Атланты, штат Джорджия. В результате инцидента погибли четыре человека. Воздушное судно направлялось из Атланты в Мемфис. На месте падения пожарные нашли только обломки.

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