Немецкий журналист семь лет выдумывал репортажи и получил 11 наград

Журналист немецкого издания Der Spiegel Клаас Релотиус в течение семи лет выдумывал репортажи и интервью, за которые получил девять немецких и две международных профессиональных премии. В Spiegel опубликовали подробное расследование случившегося.

Обман обнаружил коллега Релотиуса, который работал вместе с ним над репортажем о нелегальных мигрантах в США. Он заметил, что часть материала его напарника совпадает с историей, опубликованной до этого в одном из американских журналов. Репортер разыскал героев публикации, которые на камеру подтвердили, что никогда не встречались с Релотиусом.

Релотиус отпирался, однако в итоге признал свою вину и рассказал, что давно занимается фабрикацией репортажей. По его словам, он выдумал интервью и истории героев по меньшей мере в 14 статьях, при этом сами люди, о которых говорится в публикациях, действительно существуют. Редакция не исключает, что фальшивых материалов может быть гораздо больше.

В первую очередь в Spiegel начали проверять статьи, за которые журналист получил профессиональные премии или был на них номинирован. Речь идет как минимум о трех репортажах. Издание сформировало специальную комиссию для расследования инцидента и уже опубликовало несколько материалов о случившемся. Редакция намерена в корне пересмотреть работу с проверкой фактов в тексте.

Сам Релотиус рассказал, что выдумывал истории потому, что боялся провала. Успех и признание заставляли его строже относиться к своей работе, поэтому ему приходилось изобретать яркие репортажи, чтобы оставаться на высоте.

Релотиус сотрудничал с журналом с 2011 года в качестве фрилансера, последние полтора года работал в штате. За это время издание опубликовало более 60 статей под его именем. Релотиуса признавали журналистом года в Германии, а Forbes влючил его в число 30 самых перспективных медиаперсон до 30 лет.

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