Журналист-выдумщик вымогал деньги для несуществующих героев

Немецкий журналист Клаас Релоциус, который несколько лет выдумывал репортажи и интервью, собирал с читателей деньги под предлогом пожертвований для героев своих статей. Об этом рассказало издание Der Spiegel, с которым сотрудничал репортер.

Читатели обратились в редакцию и рассказали, что Релоциус рассылал просьбы о помощи со своей личной почты. Он утверждал, что собирает деньги для брата и сестры из Сирии, которые стали героями его текста. По его словам, после смерти родителей им пришлось отправиться на заработки в Турцию.

Фотограф, который ездил вместе с Релоциусом собирать материал, рассказал, что на самом деле мать мальчика жива и работает в мебельном магазине. О его сестре ничего неизвестно. В Spiegel не исключают, что журналист выдумал биографию девочки.

Сам Релоциус утверждает, что благодаря пожертвованиям ему удалось найти для этих детей приемную семью в Германии. Подтверждения этой информации нет.

Пока неизвестно, сколько денег удалось собрать Релоциусу. Читатели отправляли средства на его личный счет. Редакция Spiegel не знала о сборе пожертвований и пообещала передать всю имеющуюся информацию в правоохранительные органы.

19 декабря стало известно, что Релоциус в течение семи лет выдумывал репортажи и интервью, за которые получил девять немецких и две международных профессиональных премии. Он признался по меньшей мере в 14 эпизодах фальсификации материалов. Релоциуса признавали журналистом года в Германии, а Forbes включил его в число 30 самых перспективных медиаперсон до 30 лет.

Издание Spiegel, с которым сотрудничал журналист, организовало отдельную комиссию для расследования инцидента и продолжает публиковать материалы о ходе дела. В редакции считают, что под именем Релоциуса вышло гораздо больше фальшивых статей.

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