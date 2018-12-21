Прибывшие на Украину вертолеты показали на видео

Первые два французских вертолета прибыли на Украину. Об этом сообщил глава МВД страны Арсен Аваков. Видеозапись с машинами он опубликовал в Twitter.

В июле 2018 года компания «Хорив-Авиа», которая принадлежит МВД Украины, подписала соглашение с французской компанией Airbus Helicopters о поставках 55 вертолетов для Национальной полиции, Национальной гвардии, пограничной службы и госслужбы по чрезвычайным ситуациям. На Украину, по соглашению, поступят 55 вертолетов. 21 из них являются подержанными.

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