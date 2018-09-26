Закупку Киевом французских вертолетов сочли шагом к обнищанию Украины

Заключенный украинской государственной авиакомпанией «Хорив-Авиа» договор с Airbus Helicopters о покупке 55 вертолетов для украинских силовых структур является шагом к обнищанию страны. Об этом в комментарии РБК заявил президент компании «Мотор Сич», депутат Верховной Рады Вячеслав Богуслаев.

«Есть заинтересованные люди, которым авиационная Украина не нужна», — сказал он.

По его словам, закупка вертолетов является «недоразумением» и очередным шагом к обнищанию бюджета страны. «Уже и депутаты вмешались, и народ возмущается. Но есть заинтересованные люди, которым авиационная Украина не нужна. Они действуют исходя из своих личных интересов», — добавил Богуслаев. Он подчеркнул, что «время все расставит на место».

В июле «Хорив-Авиа» (принадлежит Министерству внутренних дел Украины) подписала соглашение с французской компанией Airbus Helicopters о поставках 55 вертолетов для Национальной полиции, Национальной гвардии, пограничной службы и госслужбы по чрезвычайным ситуациям. На Украину, согласно соглашению, поступят 21 вертолет Н225, 10 вертолетов Н145 и 24 вертолета Н125. При этом почти половина вертолетов являются подержанными.

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