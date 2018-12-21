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Раскрыты детали крушения самолета с российским экипажем в Африке

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Россияне, составлявшие экипаж разбившегося в Демократической Республике Конго самолета, не являлись сотрудниками какой-либо российской авиакомпании. Об этом рассказал «Интерфаксу» осведомленный источник.

Крушение потерпел грузовой самолет украинского производства Ан-26, принадлежавший одной из местных фирм. «Им управлял экипаж в составе трех граждан России, получивших образование в российских летных училищах», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, авария могла произойти по причине неудовлетворительного технического состояния машины: по предварительным данным, Ан-26 не проходил положенное техобслуживание.

Портал La Libre Afrique также пишет о плохом состоянии этого самолета. Кроме того, с другими машинами той же грузовой компании регулярно происходят несчастные случаи в последние годы, сообщили собеседники издания. «Пилоты жаловались на изношенность двигателей», — рассказал один из них.

По информации источников La Libre Afrique, на борту самолета находились четыре члена экипажа. Наиболее вероятной причиной катастрофы называют нехватку топлива, указывая, что в момент контакта с землей машина не взорвалась.

«В момент крушения шел сильный ливень. Этого недостаточно, чтобы сделать полет опасным, но достаточно для того, чтобы заставить самолет отклоняться от заданного курса. В эти грузовые самолеты часто заливают минимум керосина, чтобы они были как можно более легкими и могли везти максимум груза», — объяснили источники портала.

Самолет авиакомпании GomAir потерпел крушение 20 декабря недалеко от конголезской столицы Киншасы. Выживших на борту нет. Судно было заказано Национальной независимой избирательной комиссией республики.

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