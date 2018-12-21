Стало известно о гибели самолета с российским экипажем в Африке

Россияне предположительно погибли при крушении транспортного самолета в Демократической Республике Конго. Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточняет агентство, самолетом, предположительно, управлял российский экипаж. Всего на борту находились шесть человек — все члены экипажа.

Судьба и имена российских пилотов пока неизвестна, заявил российский посол в ДРК Алексей Сентебов. Он также сообщил, что по неподтвержденным данным на борту самолета находились 23 человека. «(...) В том числе три члена экипажа, граждане России», — сказал он. Дипломат добавил, что поисково-спасательные работы на месте крушения продолжаются.

Самолет авиакомпании GomAir потерпел крушение 20 декабря недалеко от конголезской столицы Киншасы. Самолет типа Ан-26 перестал выходить на связь вечером. Причиной аварии называют плохие погодные условия. Отмечалось, что выживших на борту нет. Судно было заказано Национальной независимой избирательной комиссией республики.

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