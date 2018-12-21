Мэр Смоленска отправлен в отставку

Решением депутатов горсовета Смоленска мэр города Владимир Соваренко отправлен в отставку, вопрос о его досрочном сложении полномочий инициировал губернатор Смоленской области Алексей Островский. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 21 декабря.

За отставку проголосовали 28 из 29 депутатов горсовета, один воздержался. Временно исполняющим обязанности главы города стал его первый заместитель Дмитрий Платонов.

В конце ноября Алексей Островский призвал 44-летнего мэра Смоленска Владимира Соваренко сложить с себя полномочия. Глава региона указал на большое количество жалоб от местных жителей в адрес мэра. Смоленский губернатор назвал работу Соваренко отвратительной, а отношение к местным жителям неподобающим.

Из-за неисполнения полномочий в отношении Соваренко было вынесено более 30 судебных постановлений. Одно из них касалось нецелевого расходовании бюджетных средств. Речь идет о деньгах на благоустройство скверов.

Соваренко возглавил Смоленск в декабре 2016 года.

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