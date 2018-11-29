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Смоленский губернатор отчитал мэра и посоветовал уйти в отставку

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Губернатор Смоленской области Алексей Островский призвал 44-летнего мэра Смоленска Владимира Соваренко уйти в отставку из-за большого количества жалоб от жителей. Об этом в четверг, 29 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора.

«Безобразная и отвратительная работа главы города и администрации областного центра по многим направлениям их компетенции, которую я неоднократно критиковал», — сказал Островский.

По его словам, градоначальнику следует написать заявление об увольнении по собственному желанию. Глава региона подчеркнул, что это решение будет благом для горожан.

Алексей Островский уточнил, что местные жители жалуются на плохое состояние дорог, проблемы с уличным освещением, а также выражают недовольство работой управляющих компаний.

Ранее суд обязал главу Смоленска оплатить штраф в размере 60 тысяч рублей за нецелевое использование бюджетных областных средств, выделенных на благоустройство.

Владимир Соваренко возглавил Смоленск в декабре 2016 года.

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