Пышнотелая выдра рассорила сторонников и противников лишнего веса

Калифорнийский океанариум Монтерей Бэй предложил подписчикам в Twitter насладиться формами обитающей там выдры по кличке Эбби. Однако позитивная реклама вызвала недовольство подписчиков океанариума.

«Эбби — пышнотелая красотка. Какой абсолютный экземпляр. Она толстушка. Посмотрите на размер этой дамы. О боже!» — гласила подпись к фотографии Эбби в Twitter.

— Monterey Bay Aquarium (@MontereyAq) 18 декабря 2018, 20:07

Часть пользователей позитивно отреагировала на снимок с располневшей хищницей и принялась шутить. «Я не могу поверить в совпадение. Мою собаку зовут Эбби, и она тоже большое бревно», — написал LucasG из Бразилии, приложив фотографию своего питомца.

Некоторые пользователи попросили заведение удалить твит о выдре. «Пожалуйста, удалите этот твит. Это оскорбительно», — написала профессор физики из Портсмута.

К ней присоединились и другие. «Это самый жалкий твит, который только можно представить», — констатировал один из микроблогеров.

Между пользователями разгорелась дискуссия, является ли данный твит оскорбительным и нужно ли за него извиниться. В то время, как одни настаивали на этом, другие возмущались подобным требованиям. «Тот факт, что вы должны были извиниться за этот пост, выше моего понимания», — выразил мнение Ховард местный житель Эрнесто Кабрера, обращаясь к океанариуму.

В результате сотрудники Монтерей Бэй не стали удалять твит и оставили его в неизменном виде. Однако спустя сутки они извинились, отметив, что не знали о коннотациях некоторых мемов, которые были использованы для описания выдры.

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