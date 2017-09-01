Морскую выдру показали играющей в баскетбол

Живущая в зоопарке американского штата Орегон морская выдра по кличке Эдди в свои 19 лет продолжает играть в баскетбол. Об сообщается в ролике, доступном на YouTube-канале зверинца.

Когда Эдди был маленький, его нашли в одиночестве на побережье Калифорнии и отправили в океанариум в Монтерее для восстановления. В 2000 году он попал в зоопарк в Орегоне.

В 2013-м во время обследования у животного обнаружили артрит локтевых суставов. Ветеринары назначили ему физотерапию.

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Поскольку для плавания морские выдры активно не задействуют эти суставы, смотритель Эдди придумала другой способ — она решила научить его играть в баскетбол. По словам женщины, это было довольно просто, поскольку ее подопечный уже умел приносить предметы. Когда Эдди брал брошенный мяч, она держала руку над кольцом, а потом отводила ее, и мяч оказывался в «корзине».

Каждый раз, когда выдра успешно справлялась, ее вознаграждали лакомством. Указывается, что упражнения пошли животному на пользу.

Видео: Oregon Zoo / YouTube

Первое опубликованное видео с играющим в баскетбол Эдди стало вирусным — его даже показывали на экране во время игры НБА (Национальная баскетбольная ассоциация).