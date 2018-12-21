Tele2 сохранит прежние цены в международном роуминге

Валютные колебания и расчеты с иностранными партнерами в долларах не приведут к повышению цен в международном роуминге для клиентов Tele2. Планы мобильного оператора относительно сохранения тарифной политики в роуминге подтвердил директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Олег Решетин.

«Tele2 сохраняет стоимость звонков и мобильного интернета, а также возможность не платить за домашний тариф за границей», — подчеркнул он. «Это особенно актуально в пору новогодних праздников, когда россияне отправляются на каникулы за рубеж».

Сейчас звонки в международном роуминге в зависимости от страны пребывания абонента Tele2 стоят от 15 до 165 рублей, SMS — от 6 до 29 рублей. Для использования дата-услуг роумеры подключают опцию «Безлимитный интернет за границей». Она обходится в 350 рублей в день, но не ограничивает клиента в объеме трафика. Tele2 также сохранит для абонентов возможность не платить за домашний тариф в роуминге.