Россияне смогут давать в долг магазинам

Российский онлайн-магазин и маркетплейс Ozon начал тестировать новый сервис, в рамках которого покупатели смогут кредитовать продавцов, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Новый сервис получил название Ozon.Invest. По словам авторов, его отличие от уже имеющихся на рынке аналогов в том, что кредиторы из числа физических лиц будут выдавать займы конкретным компаниям-поставщикам Ozon.

Минимальная сумма займа составит десять тысяч рублей, максимальный срок — полгода, ожидаемая доходность — 18 процентов годовых.

Предполагается, что Ozon будет самостоятельно оценивать финансовое положение и кредитоспособность своего продавца, учитывая около 200 параметров, и только затем рекомендовать покупателям возможных заемщиков единым пакетом. От кредитора требуется только заполнить анкету. При этом займы не будут страховаться, в отличие от банковских вкладов.

Ожидается, что полноценно сервис заработает в первом квартале 2019 года.

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