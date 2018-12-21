Кремль объяснил проверку «Би-би-си»

Решение Роскомнадзора проверить вещание «Би-би-си» следует воспринимать как ответную реакцию на проверку телеканала RT в Великобритании, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РБК в пятницу, 21 декабря.

По словам Пескова, к работе «Би-би-си», которая многие годы велась «в ангажированном виде», у ряда московских ведомств накопились вопросы. Он уточнил, что речь идет о темах, связанных с Россией и Сирией.

Представитель Кремля усомнился в том, что проверка связана с расследованием телеканала об Алисе Симоньян — сестре главного редактора RT Маргариты Симоньян.

Ранее Маргарита Симоньян сообщила, что «Русская служба Би-би-си» «лепит теперь очередное "расследование" о моей семье», в частности, ищет PR-компанию, в которой работает Алиса Симоньян, и подряды, которые эта фирма получала при возможном содействии журналистки. По словам главреда RT, ее сестра ведет деятельность самостоятельно, сопровождая такие проекты как строительство моста через Керченский пролив или чемпионат мира по футболу.

21 декабря Роскомнадзор начал проверку контента информационного портала и телеканала «Би-би-си». На соответствие российскому законодательству проверят материалы, выпускаемые редакциями BBC World News и сайта компании.

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