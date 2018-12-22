Calvin Klein уволит креативного директора

Дизайнер Раф Симонс покинет пост креативного директора американского дома моды Calvin Klein. Сообщение об этом размещено на сайте Phillips-Van Heusen Corporation (PVH Corp.), которой принадлежит бренд.

Решение об отставке было обоюдным, уточняют в компании. «Стороны приняли решение по-дружески разойтись, поскольку Calvin Klein выбрал новое направление [развития] бренда, которое не совпадает с креативным видением Симонса», — отмечают в PVH, уточняя, что в связи с кадровыми перестановками бренд пропустит New York Fashion Week в феврале 2019-го.

Имя преемника Симонса в Calvin Klein не называют.

Раф Симонс — бельгийский дизайнер, основатель брендов Raf Simons и Raf by Raf Simons. С 2005-го по 2012 год Симонс был креативным директором Jil Sander, с 2012-го по 2016-й занимал аналогичный пост в Dior, после чего перешел в Calvin Klein.

Calvin Klein — дом моды, производящий мужскую и женскую одежду, нижнее белье, обувь, парфюмерию, часы и аксессуары. Основан дизайнером Кельвином Кляйном. Бренд зарегистрирован в Нью-Йорке в 1968 году.

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