Ценности
 
Последние новости
Предсказан повтор керченского инцидента в Арктике
Тренер Медведевой отказался брать ответственность за будущее подопечной
Украинцев решили научить украинскому
Москву заметет 
Нападение российских футболистов на женщину попало на видео
Порошенко отпраздновал юбилей «украинского Ан-225»
В Якутии взорвался газопровод
«Нафтогаз» предупредил о проблемах с закупкой газа
Подсчитаны потери богатейших россиян в 2018 году
Россия ответила на ультиматум США
Новости партнеров

Calvin Klein уволит креативного директора

Перейти в «Мою Ленту»
Раф Симонс

Дизайнер Раф Симонс покинет пост креативного директора американского дома моды Calvin Klein. Сообщение об этом размещено на сайте Phillips-Van Heusen Corporation (PVH Corp.), которой принадлежит бренд.

Решение об отставке было обоюдным, уточняют в компании. «Стороны приняли решение по-дружески разойтись, поскольку Calvin Klein выбрал новое направление [развития] бренда, которое не совпадает с креативным видением Симонса», — отмечают в PVH, уточняя, что в связи с кадровыми перестановками бренд пропустит New York Fashion Week в феврале 2019-го.

Имя преемника Симонса в Calvin Klein не называют.

Раф Симонс — бельгийский дизайнер, основатель брендов Raf Simons и Raf by Raf Simons. С 2005-го по 2012 год Симонс был креативным директором Jil Sander, с 2012-го по 2016-й занимал аналогичный пост в Dior, после чего перешел в Calvin Klein.

Calvin Klein — дом моды, производящий мужскую и женскую одежду, нижнее белье, обувь, парфюмерию, часы и аксессуары. Основан дизайнером Кельвином Кляйном. Бренд зарегистрирован в Нью-Йорке в 1968 году.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Calvin Klein рассекретил беременность Кардашьян
Джейк Джилленхол стал лицом Calvin Klein
Calvin Klein внедрил в белье микротехнологии
Calvin Klein раздел Кейт Мосс для рекламы парфюмерии
Ценности
Ценности00:0118 декабря

Дефилейная часть

Скандалы, интриги, увольнения: как дизайнеры портят себе карьеру
11:3520 декабря

Тереза Мэй отвергла драгоценности Дональда Трампа

21:4218 декабря

Названа самая стильная одежда 2018 года

18:0421 декабря

В России начали торговать тарелками с Путиным за 32 тысячи рублей

Ценности00:01 7 ноября

Переобулись в воздухе

Почему людям надоело переплачивать за дорогие кроссовки
11:5321 декабря

Неподобающее платье гостьи на свадьбе взбесило невесту

19:0314 декабря

Владельцы Skoda смогут бесплатно парковаться в московских ТЦ во время праздников

16:4721 декабря

Лысая модель впервые снялась для журнала Playboy

Ценности00:0416 декабря

Цари горы

Дворцы над облаками и «половина богатства мира». Как жили Далай-ламы
18:5020 декабря

Названы самые странные вещи 2018 года

18:02 7 декабря

Ципрас попросил у Путина галстук

14:4421 декабря

Определены лучшие российские дизайнеры 2018 года

Россия
«Страна богатая, но совесть-то надо иметь»
Доедающий *** без соли дедушка из Бийска о КГБ, Ельцине и жизни в России
В России появился закон о защите животных
Теперь у них есть права. Что это означает?
«Главное, чтобы никто не слышал этих писков и визгов»
Врачей роддома обвинили в убийстве младенца ради статистики
«Чем реже болезнь — тем она дороже»
Тысячи россиян страдают редкими заболеваниями. Но получить лечение могут не все
В Кремле объяснили правки в стенограмме пресс-конференции Путина
В Москве соберут подарки для детей-сирот
ГИБДД открестилась от идеи переэкзаменовывать водителей для замены прав
Все материалы
Мир
На крыльях смерти
30 лет назад спецслужбы взорвали самолет с людьми. Тайна до сих пор не раскрыта
Правительство США частично прекратило работу
Американец забрался на главную рождественскую елку страны
Украина получит от США десять миллионов долларов
Мигранты попытались захватить судно в Великобритании и попались
Служители Тауэра вышли на забастовку впервые за 55 лет
Иран запустил ракеты рядом с американским авианосцем
Все материалы
Бывший СССР
«Мало не покажется»
 
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
Александр ЛукашенкоЗаймутся делом
Лукашенко выбьет деньги из безработных. Они заплатят больше за газ и воду
В Киеве задумались об объявлении войны России
Коломойский предсказал возвращение Донбасса Украине и обсудил распад России
Белорусская церковь отвернулась от Константинополя и украинских раскольников
Оценены перспективы членства Украины в НАТО
Все материалы
Экономика
Новый поворот
Власти Китая решили ускорить экономику закручиванием гаек. Вышло не очень
Названы главные неудачники среди миллиардеров
Поднять целину
Россия хочет освоить гектары земли. Почему пример надо брать с Канады?
Украине посоветовали избавиться от «Нафтогаза»
Германия покончила с углем
Услуги мобильной связи в России вырастут в цене
Названа стоимость новогоднего стола для россиян
Все материалы
Силовые структуры
Дамская масть
Эти женщины стали легендами преступного мира СССР. Их уважали воры-мужчины
Солдат неудачи
Он воевал в Донбассе, любил Гитлера и продавал наркотики. Теперь его ждет тюрьма
«Это жуткое место стоит стереть с лица Земли»
Главная тюрьма Москвы хранит кровавые тайны. Ее решили закрыть навсегда
Предполагаемый насильник дознавательницы из Уфы заговорил
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Россиянин украл новогодние подарки и раздал их детям
Российские полицейские избили подростка и его отчима-инвалида
Все материалы
Наука и техника
Со дна постучали
Подземный мир, дети-мутанты, новые органы и другие главные открытия 2018 года
Пристегните шары
Государственные перевороты, климатическое оружие и турбо-коровы: Just Cause 4
«От неандертальцев мы унаследовали аллергию и шизофрению»
Почему наши предки выжили и захватили всю планету
Живая слизь решила математическую задачу на миллиарды лет
Получена фотография гигантского озера воды на Марсе
В США заявили об успешном испытании Россией гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Китай испытал С-400
Все материалы
Спорт
Продажный хитрец
Он стал миллионером на торговле друзьями и помог Роналду спастись от налогов
Тренер Медведевой отказался брать ответственность за будущее подопечной
Нападение российских футболистов на женщину попало на видео
Британский футболист разорвал контракт с клубом через час после подписания
Тарасова оправдала провал Медведевой на чемпионате России
Лидер мирового биатлона отказался прощать россиянина
Партнерский материал
Скудетто для Криштиану
Роналду на пути к новому титулу. Сможет ли «Рома» его остановить?
Все материалы
Культура
«Нецензурная брань и непристойные изображения»
Они боролись с системой, их сажали в тюрьму. Теперь за них сражаются музеи
Ну и ню
Обнаженное тело на снимках Хельмута Ньютона и Дэвида Линча
Скоро все случится
Кино новогодних каникул: «Елки» и танки, Мэри Поппинс и менты
Звезда «Дэдпула» надел уродливый свитер и стал жертвой розыгрыша
iPhuck в лужу
Гипсовая эротика и искусственный интеллект в пелевинском проекте Богомолова
Солист «Руки вверх!» возглавил секту деревенских рейверов в новом клипе
Назван худший фильм года
Все материалы
Интернет и СМИ
Крики и кресты
Голый протест, эхо войны и детские слезы на лучших снимках года
«Уважаемый, я вызываю уголовную полицию!»
Малахов вверг телевидение в кромешный ад. Россияне отказываются это терпеть
За мем сядешь или деньги потеряешь?
 
Названы самые популярные коты года
Мать похвасталась баснословными тратами на подарки детям и разъярила родителей
На российском телевидении принялись рассказывать о заразности рака
В WhatsApp появятся свои деньги
Все материалы
Ценности
Дефилейная часть
Скандалы, интриги, увольнения: как дизайнеры портят себе карьеру
Куда там волхвам!
Гид по подаркам: ценные вещи для дорогих людей
Цари горы
Дворцы над облаками и «половина богатства мира». Как жили Далай-ламы
Тереза Мэй отвергла драгоценности Дональда Трампа
В России начали торговать тарелками с Путиным за 32 тысячи рублей
Неподобающее платье гостьи на свадьбе взбесило невесту
Лысая модель впервые снялась для журнала Playboy
Все материалы
Путешествия
Пингвин всегда прав
Птицы, таблетки и волны. Как россиянин съездил на каникулы в Антарктиду
Господи, спаси
Ведьмы, Иисус и нищета. Как и чем живет народ Ганы?
Вернулись не все
Россияне забыли об Америке и покорили Турцию. Куда еще они ездили весь год?
Очередную туристку изнасиловали в Индии
США выдвинули России очередной ультиматум
Падение самолета с миллионерами сняли изнутри
Самолет рухнул на футбольное поле в США
Все материалы
Из жизни
Маменькины сынки
Молодежь не умеет стирать, готовить и убирать. Кто зарабатывает на этом?
Отдых строгого режима
У них так много работы, что они прячутся в тюрьме. И платят за это
Сьюзи ГудоллГонка безумцев
Они мечтали обогнуть Землю и разбогатеть. Один сошел с ума, другой пошел ко дну
Иностранец попытался ограбить банк на пустынном полярном острове
Красота и джаз
Кто такая новая «Мисс Вселенная» и чем она живет
Мужчина поставил деньги на победу в секс-марафоне и умер
Рабочий выиграл сотни тысяч долларов и купил наркотики
Все материалы
Диэлектрик
Сможет ли электрический кроссовер Audi e-tron бросить вызов Тесле Model X и Ягуару I-Pace?
Не узнаю вас в гриме
Непринятые варианты дизайна известных автомобилей
Вагоновожатый
Пять вопросов к новому универсалу Kia Ceed, который теперь стал просто огромным
Установите это немедленно!
Десять современных технологий в автомобиле, которые здорово облегчают нам жизнь
Стали известны российские цены на новый Ranger Rover Evoque
Mercedes-Benz открыл дилерский центр для детей
Porsche придумала систему слежения за классическими машинами
Все материалы
Дом
Усадьба БыковоЛучше сверху
Хрущевки, дворцы и самолеты в снегу — жизнь за МКАД может быть красивой
Золото партии
Квартиры в хрущевках стремительно дорожают. Есть ли смысл их покупать?
Раскрыта стоимость самого дорогого жилья в Москве
Квартиросъемщика заперли в сундуке за долги
Танцуй отсюда
Рублевка больше не рай для олигархов. Их ждут в другом месте
Российский мэр не платил за услуги ЖКХ и разгневал губернатора
С какого региона
Приезжие теснят местных на рынке жилья. Какими будут новые соседи москвичей?
Все материалы