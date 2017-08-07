Calvin Klein раздел Кейт Мосс для рекламы парфюмерии

Бренд Calvin Klein представил ароматы для мужчин и женщин — обновленную туалетную воду Obsessed, впервые выпущенную в 1985 году. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 7 августа.

В рекламной кампании бренд использовал снимки полуобнаженной супермодели Кейт Мосс в юности, сделанные ее тогдашним бойфрендом, фотографом моды Марио Сорренти и не использованные Calvin Klein в рекламной кампании Obsessed 1993 года. «Я был одержим фотографией, мы с Кейт были влюблены… Я обожал ее фотографировать, — рассказал Марио Сорренти. — Она была для меня самым близким человеком. Я мог не останавливаясь делать ее фотографии, иногда это сводило ее с ума, а иногда она с радостью позировала мне. Это было прекрасное время. Мы были молоды, и никогда больше я не был столь одержим и влюблен в свою модель».

Женский аромат Obsessed от Calvin Klein Фото: пресс-служба Calvin Klein 1 /2

Женский аромат построен на традиционной для мужских фужерных композиций ноте белой лаванды в сочетании с цитрусом, нероли, шалфеем, амбреттой, мускусом и молекулой Muscenone. Основная нота мужского аромата — женственная черная ваниль, подчеркнутая маскулинными древесными аккордами, тонами специй, грейпфрута, кедровой хвои, кожи, лабданума, пачулей и молекулы амброкс. Авторы женской композиции — Анник Менардо и Онорин Блан, мужской — Элиас Эрменидис и Кристоф Рейно. Ароматы заключены в округлые флаконы из прозрачного стекла.

Calvin Klein — американский дом моды, производит мужскую и женскую одежду, а также нижнее белье, обувь, парфюмерию, часы и аксессуары. Основан дизайнером Кельвином Кляйном. Марка зарегистрирована в 1968 году в Нью-Йорке. В настоящее время место креативного директора занимает дизайнер Раф Симонс, который ранее сотрудничал с Dior.

