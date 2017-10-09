Джейк Джилленхол стал лицом Calvin Klein

Американский актер Джейк Джилленхол стал лицом рекламной кампании ароматов Eternity бренда Calvin Klein. Об этом представители компании сообщили корреспонденту «Ленты.ру» в понедельник, 9 октября.

Вместе с Джейком в кампании приняли участие супермодель Лия Кебеде и четырехлетняя актриса Лейла. Фото для новой рекламной кампании было сделано фотографом Вилли Вандерперре. «Новая кампания будет посвящена ключевым идеям Eternity Calvin Klein: романтике, любви, близости и приверженности — ценностям, актуальным во все времена», — рассказали в компании.

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Джейк Джилленхол — американский актер, известный ролями в фильмах «Горбатая гора» и «Донни Дарко». В 2015 году в прокат вышла картина «Левша» с его участием. Он также сыграл главную роль в ленте «Эверест».

Calvin Klein — американский дом моды, производит мужскую и женскую одежду, а также нижнее белье, обувь, парфюмерию, часы и аксессуары. Основан дизайнером Кельвином Кляйном. Марка зарегистрирована в 1968 году в Нью-Йорке.

В настоящее время место креативного директора занимает дизайнер Раф Симонс, который ранее сотрудничал с Dior.