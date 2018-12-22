В Одессе нашли цистерну со скелетами

В Одессе обнаружили цистерну с двумя человеческими скелетами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию.

Бочка была закопана в землю рядом с одним из частных домов. Пол умерших установить не удалось.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство», однако судмедэксперты не обнаружили признаков насильственной смерти — на останках не найдены следы переломов и иные повреждения. Скелеты направлены на дополнительную экспертизу.

30 ноября при проведении сотрудниками компании ремонтных работ в недостроенном доме на юге Москвы были обнаружены скелетированные останки двух человек. По оценке специалистов, неизвестные были захоронены в 1990-е годы. Для выяснения причины их смерти назначены судебно-медицинские экспертизы.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!