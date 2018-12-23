Песков рассказал о жалобах и клевете во время пресс-конференции Путина

Некоторые вопросы президенту Владимиру Путину в ходе прошедшей 20 декабря пресс-конференции не имели никакого отношения к журналистике, были обычными жалобами и отняли много времени у других. Такое мнение высказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1».

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По словам Пескова, вся озвученная в ходе эфира информация позднее была проверена, часть ее оказалось клеветой. В качестве примера он привел вопрос про отрезанных от газовой трубы жителей Ленинградской области. «Подобные ситуации, конечно, нас заставляют задуматься. Но как оградить эту пресс-конференцию от нежурналистов, мы пока не понимаем», — добавил чиновник.

Песков подчеркнул, что Путин всегда реагирует на обращения граждан и дает поручения, чтобы эти вопросы немедленно выяснялись и решались. Он также назвал ежегодную пресс-конференцию блестящей, предположив, что в мире, возможно нет другого такого политика, который так долго и профессионально отвечает на вопросы журналистов и населения в прямом эфире.

Ежегодная пресс-конференция Путина прошла 20 декабря и длилась 3 часа 43 минуты. Президент ответил на 66 вопросов 53 журналистов. Главными темами стали развитие российской экономики и вероятность войны.

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