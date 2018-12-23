Украинские водители разочаровались в чиновниках и сами занялись «дорогой в ад»

Водители из украинского города Кропивницкий собрали деньги и решили своими силами отремонтировать трассу в Николаевской области, которую в народе прозвали «дорогой в ад» из-за ее ужасного состояния, сообщает Телевизионная служба новостей (ТСН).

Сейчас по этой дороге невозможно ездить: асфальт сошел, в огромных ямах тонут грузовики, ломается техника. Жители Николаевщины (Николаевская область) много лет ждут, когда ее починят, и даже бастовали. Чиновники все время обещали выделить на ремонт бюджетные средства, но на деле ничего не менялось.

Кропивницкие перевозчики проявили иницицативу, через соцсети скинулись по тысяче гривен с машины и за несколько недель накопили 650 тысяч гривен (23,3 тысячи долларов). Сейчас на них закупаются щебень и смеси, часть трассы в пределах Возсиятского и Водяного-Лориного уже выровняли — грейдер выделили местные чиновники.

В новом виде трасса проживет недолго, потому что ей нужен не косметический, а капитальный ремонт. Водители готовы постоянно вкладываться в обновление дорожного покрытия — другой такой дороги в области нет, а ремонт колеса стоит 10 тысяч гривен и обойдет намного дороже щебня.

«Пока морозы сейчас — оно будет держаться. Но если пойдут дожди, вы сами знаете, что будет. Но спасибо людям, что сделали, хоть автобус будет ходить», — сказал житель Возсиятского Сергей Листюченко.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru