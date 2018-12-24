Опровергнуто популярное заблуждение о старении

Сол Ньюман (Saul Newman) из Австралийского национального университета пришел к выводу, что эффект сокращения смертности в позднем возрасте является результатом статистической ошибки в исследованиях. Об этом сообщает издание Live Science.

Считалось, что при достижении определенного возраста риск смерти больше не растет. Иными словами, если человеку исполнилось 105 лет, то вероятность смерти в этом году не больше вероятности умереть в 90-летнем возрасте. Таким образом, у очень пожилых людей скорость старения замедляется, то есть выходит на «плато смертности».

В новой работе Ньюман опровергает эту точку зрения. По словам исследователя, выводы о существовании «плато старения» основаны на предпосылке о том, что информация о возрасте корректно вводится в базы данных. Однако на деле люди в возрасте 75 лет могут случайно попадать в категорию 85-летних, а те, кому исполнилось 98 лет, обозначаться как 84-летние. Так как 75-летних больше, чем 98-летних, то в базах данных первым чаще присваивается более поздний возраст.

Таким образом, возникает смещение в сторону увеличения возраста. При этом даже несколько подобных ошибок могут значительно исказить результаты анализа. В результате возникает видимость, что уровень смертности с годами значительно уменьшается, как в случае со статьей, опубликованной в журнале Science, где сообщалось о «плато смертности» среди пожилых итальянцев. Ньюман показал, что «плато» может возникнуть даже при частоте ошибки 1 на 500.

Однако по мнению других ученых, Ньюман не привел никаких доказательств существования ошибок в конкретных исследованиях, а только продемонстрировал, что они могли бы быть.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!



