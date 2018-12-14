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Раскрыта новая причина старения

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Ученые Гарвардской медицинской школы (США) раскрыли механизм старения иммунной системы, из-за которого пожилые люди подвержены большому риску осложнений от инфекционных заболеваний. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Исследователи провели эксперименты на мышах и обнаружили, что в организме старых грызунов наблюдается дефицит Т-клеток (Т-лимфоцитов), которые атакуют возбудителей болезни, а также участвуют в формировании иммунологической памяти. Специалисты симулировали сигналы, которые предупреждают защитную систему о проникновении патогенов, чтобы активировать Т-клетки, однако у пожилых животных функции лимфоцитов были ослаблены. В частности, клетки росли медленнее, выделяли мало сигнальных молекул и быстро гибли.

Ученые определили, что в Т-клетках старых грызунов наблюдается недостаточная активность метаболического пути, называемого метаболизмом одноуглеродных фрагментов. Он представляет собой серию биохимических реакций, которые протекают в митохондриях и цитозоле клеток. В ходе этого процесса образуются аминокислоты и нуклеотиды, которые являются строительными блоками белков и ДНК, соответственно. С помощью метаболизма одноуглеродных фрагментов Т-лимфоциты восстанавливают себя и делятся.

Исследователи добавили в клетки два компонента одноуглеродного метаболизма, включая формиат и глицин. Это позволило Т-клеткам усилить пролиферацию и снизить риск гибели.

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