Бойфренд заманил девушку в Манилу и убил

В Филиппинах двое мужчин убили туристку из Америки и сбросили ее тело в реку. Инцидент произошел утром 23 декабря. Об этом сообщает Asia One.

Сотрудники полиции округа Манилы уточнили, что тело 23-летней Томи Мишель Мастерс было найдено в мусорном мешке, обмотанном скотчем, в реке Пасиг воскресным утром. Ее парень, 21-летний американец Трой Вуди, и его 22-летний друг Мир Ислам были арестованы спустя некоторое время в кондоминимуме района Эрмита.

«Мотив преступления пока не установлен, но мы знаем, что все трое были на отдыхе», — рассказал начальник полицейского участка Игмедио Бернальдез.

Он также добавил, что оба подозреваемых сваливают вину друг на друга. «Когда мы спрашиваем ее парня, он говорит, что его друг совершил убийство. Но когда мы спрашиваем его друга, он указывает на Вуди», — пояснил Бернальдез.

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По словам таксиста, которого вызвали подозреваемые в ночь убийства, у них в руках была картонная коробка, и сперва они попросили довезти их до реки. Там они скинули коробку в воду, а затем направились в торговый центр.

В декабре экстремисты в Марокко обезглавили 24-летнюю датчанку Луизу Вестерагер Йесперсен, перерезали горло ее подруге, 28-летней норвежке Марен Уеланд, и сняли это на видео. Их тела были найдены в горах недалеко от поселка Имлиль. После инцидента сотрудники полиции идентифицировали и арестовали трех подозреваемых в убийстве. Власти Марокко подтвердили, что один из них является экстремистом. Правительство Дании уверено, что в убийстве замешаны члены террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

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