Террористы отрезали туристке голову с криками «Это за Сирию!»

Экстремисты в Марокко обезглавили туристку из Дании, перерезали горло ее подруге из Норвегии и сняли это на видео. Об этом сообщает Daily Mail.

Тела 24-летней датчанки Луизы Вестерагер Йесперсен и 28-летней норвежки Марен Уеланд были найдены в горах недалеко от поселка Имлиль. Их обнаружил местный житель, который предпочел не раскрывать своего имени в целях безопасности. «Я увидел два тела еще до того, как приехала полиция. Одно лежало в палатке и одно снаружи. Тело возле палатки было обезглавлено», — уточнил он.

Последний раз девушек видели живыми в отеле Faouzi в городе Марракеш. «Они въехали в 10 утра и провели в отеле ночь. Их было пятеро. Все туристки. Следующим утром трое из них поехали на серфинг, а две другие, Луиза и Марен, отправились в город и оставили свой багаж здесь», — поделился подробностями сотрудник гостиницы.

Он добавил, что вечером, когда девушки вернулись в отель, их сопровождали трое местных мужчин. «Они вернулись в пять часов, чтобы забрать вещи. Пока они собирались, их ожидали трое марокканцев. У них был опрятный внешний вид, и они не выглядели как преступники», — добавил он. После этого девушки покинули отель вместе с местными жителями, с тех пор живыми их никто не видел.

После инцидента сотрудники полиции идентифицировали и арестовали трех подозреваемых в убийстве. Власти Марокко подтвердили, что один из них является экстремистом. Правительство Дании уверено, что в убийстве замешаны члены террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), поскольку обезглавливание с криками «Это за Сирию! Это головы ваших богов» одной из девушек было снято на видео.

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