В Абу-Даби пройдет Russian Music Festival

В Абу-Даби пройдет многодневный фестиваль Russian Music Festival. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 24 ноября.

С 31 декабря до 8 января в рамках мероприятия организуют 14 шоу на шести площадках. Посетители фестиваля смогут провести новогоднюю ночь в самом дорогом отеле мира Emirates Palace, строительство которого обошлось в три миллиарда долларов.

Отмечается, что на Russian Music Festival выступят более 30 российских исполнителей. Среди них будут Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Полина Гагарина, Леонид Агутин, Анжелика Варум, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Олег Газманов, Елена Север, Дима Билан, Ани Лорак, «Руки Вверх!», Ёлка, Маша Вебер, Елена Темникова, ЮрКисс, ST, Artik & Asti, HammAli & Navai, Basky & Mosя ВладиМир, Мот, Хлеб, Роза Римбаева, «Земляне», «Дискотека Авария» и Александр Ревва.

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