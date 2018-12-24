США рассказали о долгосрочной стратегии усиления Украины

У стран Запада имеется долгосрочная стратегия усиления Украины. Об этом в интервью Телевизионной службе новостей (ТСН) телеканала «1+1» рассказал специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

Он указал, что сейчас США, их партнеры по НАТО, а также Европейский союз работают над «совместным трансатлантическим ответом на агрессию России против украинских кораблей в Керченском проливе».

«Изображение этого конфликта как российско-американского ничего не даст России. Это не так. Это агрессия России против Украины. И это то, что влияет на всю Европу», — объяснил дипломат.

Представитель США, встретившийся с представителями НАТО и Евросоюза, сообщил, что обсуждал с ними концепцию общего ответа на действия России. «Можно подумать о наблюдательных действиях, о визитах, о дополнительных санкциях, безусловно. Это то, что мы можем сделать, и что мы обсуждаем», — рассказал Волкер.

Материалы по теме Украина на уме Европа попыталась договориться хоть о чем-нибудь. Но ничего не вышло

«В дополнение к этому, мы имеем долгосрочную стратегию усиления Украины, укрепления ее общества. Это и поддержка реформ, экономики, информационного пространства, кибербезопасности, поддержка сектора обороны и наше финансирование военных закупок. Это то, что мы и дальше будем делать для усиления Украины», — добавил спецпредставитель Госдепа.

Ранее Волкер отменил запланированную на конец декабря встречу с помощником президента России Владиславом Сурковым. По его словам, вернуться к обсуждению разрешения конфликта на Украине можно будет при условии, если из Москвы поступят сигналы о готовности освободить украинских моряков, арестованных после инцидента в Керченском проливе. Также от Москвы ожидают шагов в вопросе введения миротворческой миссии в Донбассе, добавил представитель США.

25 ноября пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование. В Москве действия украинской стороны назвали провокацией. Было возбуждено уголовное дело о нарушении границы, 24 украинских моряка, находившиеся на борту трех кораблей, арестованы на два месяца.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!