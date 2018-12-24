Доказано существование планеты-разрушителя в Солнечной системе

Ученые Даремского университета (Великобритания) получили доказательства того, что несколько миллиардов лет назад неизвестная планета в два раза больше Земли столкнулась с Ураном. Это объясняет, почему ось Урана лежит «на боку», в отличие от всех других планет Солнечной системы. При этом небесное тело может оказаться искомой девятой планетой. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Гипотеза о столкновении Урана с крупной планетезималью была предложена несколько десятилетий назад, однако не все исследователи с ней согласны. Высказывалась другая версия, согласно которой ось вращения была «раскачана» крупным спутником, который затем исчез.

Результаты моделирования показали, что столкновение с крупным объектом и итоговое изменение оси вращения произошло за несколько часов. При этом столкновение с несколькими более мелкими небесными телами рассматривается астрономами как менее вероятное. По мнению ученых, планета, которая врезалась в Уран, может до сих пор присутствовать в Солнечной системе и находится далеко за орбитой Плутона, то есть она является девятой планетой, которую астрономы ищут вот уже несколько лет.

Планетарная катастрофа произошла 3-4 миллиарда лет назад, вероятно, до того, как образовались спутники Урана. Тогда ледяной гигант представлял собой протопланету с диском из газа и пыли, из которого впоследствии возникли луны. Наклон оси Урана подействовал на наклон орбиты вращения спутников и ориентацию их собственных осей. Столкновение также привело к формированию внешней оболочки, удерживающей тепло внутри планеты (температура тропопаузы газового гиганта составляет минус 216 градусов Цельсия).

Ледяными гигантами называют класс планет, которые состоят из аммиака, метана, сероводорода в виде сверхкритических жидкостей. В Солнечной системе таковыми являются Уран и Нептун. На водород и гелий приходится 20 процентов массы, что отличает их от газовых гигантов типа Юпитера и Сатурна (доля водорода и гелия составляет 80 процентов).

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