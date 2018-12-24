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Актера Сергея Юрского госпитализировали

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Сергей Юрский

Актер Сергей Юрский попал больницу — его госпитализировали в инфекционное отделение с воспалением. Подробности заболевания пока не уточняются. Об этом в понедельник, 24 декабря, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, 83-летний Юрский находится в сознании.

Актер исполнил более ста ролей в театре и кино. Наиболее известные картины с его участием — «Любовь и голуби», «Золотой теленок», «Республика ШКИД» и «Ищите женщину».

Он также сыграл в сериалах «Место встречи изменить нельзя», «Маленькие трагедии», «Королева Марго» и «Отцы и дети».

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