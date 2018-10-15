Юрий Стоянов попал в больницу

Народный артист России Юрий Стоянов госпитализирован. Об этом сообщает Telegram-канал 112 в понедельник, 15 октября.

Отмечается, что актер находится в отделении челюстно-лицевой хирургии. Его готовят к операции. Подробности его состояния не раскрываются.

По информации «Пятого канала», у актера диагностировали одонтогенные кисты зубов — патологическое новообразование, возникающее в результате защитной реакции организма на инфекцию или травму.

61-летний Юрий Стоянов наиболее известен как автор, режиссер-постановщик и актер комедийной телепередачи «Городок», которую вел с народным артистом России Ильей Олейниковым с 1993-го по 2012 год. Программа закрылась после смерти Олейникова. Стоянов также снялся в фильмах «Ландыш серебристый», «Алхимики», «12», «Гитлер капут!» и «Ампир V» (выходит на экраны в конце 2019 года).

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