Раскрыты подробности фильма по «Черному зеркалу»

Стали известны подробности «Бармаглота» — полнометражной картины, которая выйдет как часть британского сериала «Черное зеркало». Об этом сообщает журнал Dazed со ссылкой на данные рейтинговой организации The Korea Media Rating Board.

Фильм сделают интерактивным, что позволит зрителям самим выбирать, как будет развиваться история. По сюжету он не будет связан с пятым сезоном, премьера которого состоится в 2019 году. Ранее компания Netflix рассказала в своем Twitter-аккаунте, что «Бармаглот» выйдет уже 28 декабря, однако позднее запись была удалена.

Отмечается, что в киноленте расскажут о программисте, который на основе фэнтези-романа создал видеоигру. Постепенно грань между виртуальным миром и реальностью начинает пропадать, из-за чего возникают проблемы.

Длительность киноленты составит 312 минут, однако пока неизвестно, идет ли речь о хронометраже самого фильма или же это общая длительность всех отдельных сюжетных линий, которые могут выбрать зрители.

Режиссером «Бармаглота» станет Дэвид Слэйд, который уже снял пятый эпизод четвертого сезона сериала. Главные роли исполнят Финн Уайтхед, Уилл Поултер и Азим Чаудхри.

В октябре стало известно, что один из интерактивных эпизодов сериала «Черное зеркало» выйдет до конца 2018 года.

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