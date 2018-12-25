За негативное отношение к Эстонии будут наказывать

Рийгикогу (парламент Эстонии) принял поправки к Пенитенциарному (Уголовному) кодексу страны, согласно которым создание или поддержание негативного отношения к Эстонии будет считаться преступлением. Об этом во вторник, 25 декабря, сообщает ERR.

За совершение соответствующих преступлений будет установлена ответственность как для физических, так и для юридических лиц.

Кроме того, в качестве отдельного преступления будет рассматриваться осуществляемая в интересах иностранного государства и направленная против безопасности Эстонии разведывательная деятельность а также поддержка подобной деятельности.

Указывается также, что будет уточнен и состав преступлений, направленных на создание или поддержание негативного отношения к Эстонии и оказание противогосударственного влияния на должностное лицо.

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