Календарь от Минобороны про «стрельбу глазами» и «снос головы» расколол интернет

Пользователи сети неоднозначно восприняли армейский календарь на 2019 год, выпущенный Минобороны России. Многие посчитали его остроумным, однако некоторые удивились жестокости некоторых шуток и окрестили календарь «дурдомом».

Календарь «Армия России» был опубликован на официальном сайте министерства 25 декабря. Каждая страница календаря содержит фотоснимки военнослужащих или боевой техники, сопровождаемые шуточными подписями. К примеру, фраза «От некоторых женщин сносит голову» сопровождается фотографией снайперши, а солдаты в сугробах названы «российскими подснежниками».

Большинство пользователей назвали календарь смешным. Они предлагали разослать его по всему миру, чтобы все могли оценить мощь российского военного потенциала. «Хочу, хочу, хочу!!!» — отреагировали подписчики аккаунта Минобороны. Они называли календарь отличным и обещали пользоваться им весь год.

Некоторые юзеры пожаловались, что из-за ажиотажа сайт Минобороны не выдерживает нагрузки. Пользователь Twitter Александр Белозер обещал прийти на помощь всем желающим обзавестись календарем.

Однако некоторые юзеры увидели в календаре проявление грубости и жестокости. Они заметили, что фото детей в военной форме, как и шутки над смертоносным оружием, неуместны.

«Скудоумие высшее просто! В Минобороны все такие?» — поинтересовался один из юзеров. Другой признался, что испытывает стыд, глядя на календарь.

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