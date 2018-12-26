Появились подробности расстрела россиянином своей родни

Подозреваемый в убийстве женщины и ее детей из Ульяновска оказался племянником главы семьи. Об этом в среду, 26 декабря, источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости.

По словам источника, подозреваемый ранее был судим за нападение на своего дядю — главу семьи. Мужчину осудили по части 1 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ, он проходил принудительное лечение в больнице города Альметьевск (Татарстан), но позже вышел на свободу.

В момент, когда племянник напал на потерпевших, его дяди не было дома.

Ранее 26 декабря сообщалось, что в квартире жилого дома в Ульяновске найдены тела 48-летней женщины, ее 15-летней и 11-летней дочерей, а также мужчины, у всех погибших обнаружены огнестрельные ранения.

По одной из версий следствия, мужчина убил своих жертв, после чего совершил суицид. Выжить удалось 17-летнему подростку — он госпитализирован с огнестрельным ранением плеча.

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