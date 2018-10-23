Российский депутат пошел под суд за расстрел крестного отца

Депутат горсовета Анапы предстанет перед судом за убийство своего крестного отца, обвиняемый признал свою вину. Об этом во вторник, 23 октября, сообщает управление Следственного комитета России (СКР) по Краснодарскому краю.

По версии следствия, в ночь на 7 мая неподалеку от станицы Раевской Новороссийска обвиняемый несколько раз выстрелил из переделанного газового пистолета в мужчину, который приходился ему крестным отцом, после чего скрылся.

Расследование уголовного дела в отношении депутата, которого обвиняют в убийстве, а также в незаконном приобретении и ношении оружия, завершено, отмечает ведомство. «Вину в совершенном убийстве мужчина признал в полном объеме. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

Председатель горсовета Анапы Леонид Кочетов не стал сообщать РИА Новости, о каком из депутатов идет речь, отметив, что пока не обладает официальными данными на этот счет.

Местные источники в мае сообщали, что убитый крестный отец еще с начала 2000-х годов задолжал обвиняемому два миллиона рублей. В районе станицы Раевской (город Новороссийск) они встретились в кафе, но не нашли общего языка, и в результате парламентарий расстрелял своего знакомого, выпустив шесть пуль.

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите нам: crime@lenta-co.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!